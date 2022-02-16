В Украине растут цены на мясо — эксперты-аналитики

В Украине растут цены на мясо. Розничные цены на охлажденную свинину в январе 2022 года были в среднем на 7,7% выше, чем год назад, при этом говядина подорожала на 31%, а куриная тушка и филе — на 28% и 30,5% соответственно.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации «Свиноводы Украины» (АСУ).

«Подорожание свинины значительно уступает повышению цен на другие виды мяса за аналогичный период. Так, по данным Госстата, средняя потребительская цена килограмма говядины в январе составила 195,6 грн/кг, что почти на 31% дороже, чем в январе 2021-го. Куриная тушка выросла в цене на 28% (до 73,5 грн/кг), а куриное филе — на 30,5% (до 122,65 грн/кг)», — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что средняя январская цена свиной корейки и стейка поднялась на 10-11% — до 151 и 164 грн/кг соответственно. Тазобедренная часть и ошеек прибавили около 3,5% по сравнению с прошлогодней отметкой. Их цена в первый месяц 2022-го составила 116,5 и 147,9 грн/кг соответственно.

По словам аналитиков, цены на свинину повысились в результате глобальных инфляционных процессов и подорожания живца в начале 2022 года.

В ассоциации отметили, что цена закупки живых животных в январе 2022 года была в среднем на уровне 47 грн/кг. При этом такой уровень не покрывает стремительного подорожания энергоносителей и дальнейшего роста стоимости кормовых ингредиентов. А значит, производители свинины продолжают работать на грани рентабельности или даже в убыток.

Цены на мясо в Украине:

Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.

В октябре 2021 года в Украине цены на говядину взлетели до годового максимума. В частности, в Киеве средняя цена на говядину колебалась от 130 гривен за килограмм фарша, до почти 400 гривен за килограмм стейка.

Эксперты прогнозировали, что цены на мясо в Украине могут взлететь вдвое.

В ноябре 2021 года килограмм свинины продавали в среднем по 131 гривне.

По состоянию на 16 ноября 2021 года на одном из рынков Киева сало стоило 350 гривен за килограмм, обычное сало – 170 грн.

По состоянию на 13 декабря 2021 года, на фоне заоблачных цен импорт свинины в Украину превысил экспорт в 10 раз.

По состоянию на начало декабря 2021 года количество свиней в сельскохозяйственных предприятиях Украины составило 3,61 млн гол, что на 1,1% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

По итогам 2021 года в Украине выросли закупочные средние цены на мясо.

По состоянию на 14 января 2022 года средняя цена свинины в живой массе составила 48,5 грн/кг, что на 2,5% ниже, чем в прошлом.

По состоянию на 4 февраля 2022 года средняя цена свинины живой массой уменьшилась на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей и составила 43,7 грн/кг.

Источник: УНИАН

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