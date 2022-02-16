Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:20
Просмотров: 138

Футболист «Металлиста»спровоцировал массовую потасовку во время контрольного матча

Футболист «Металлиста»спровоцировал массовую потасовку во время контрольного матча

Колумбийский футболист харьковского «Металлиста» Брайан Риаскос внёс перчинку в поединок против грузинской «Шукуры» из Кобулети на тренировочном сборе в Турции.

На 7-й минуте этого матча Риаскос контролировал мяч. Соперник мелко фолил. Затем Риаскос сильно разозлился и умышленно въехал в игрока «Шукуры», притом не в того, который фолил, а в другого.

Тут же ожидаемо началась потасовка. Особо с Риаскосом хотел разделаться вратарь «Шукуры». Страсти довольно быстро улеглись, и Риаскос получил красную карточку.

Сам же матч завершился победой «Металлиста» 3:1. Харьковская команда сначала пропустила в первом тайме, а затем трижды забила во втором. За «Металлист» отличились Харрис (с пенальти), Демченко и Чидомере.

Ниже — видео матча. Потасовка, которую спровоцировал Риаскос — с 4:35.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 