Футболист «Металлиста»спровоцировал массовую потасовку во время контрольного матча

Колумбийский футболист харьковского «Металлиста» Брайан Риаскос внёс перчинку в поединок против грузинской «Шукуры» из Кобулети на тренировочном сборе в Турции.

На 7-й минуте этого матча Риаскос контролировал мяч. Соперник мелко фолил. Затем Риаскос сильно разозлился и умышленно въехал в игрока «Шукуры», притом не в того, который фолил, а в другого.

Тут же ожидаемо началась потасовка. Особо с Риаскосом хотел разделаться вратарь «Шукуры». Страсти довольно быстро улеглись, и Риаскос получил красную карточку.

Сам же матч завершился победой «Металлиста» 3:1. Харьковская команда сначала пропустила в первом тайме, а затем трижды забила во втором. За «Металлист» отличились Харрис (с пенальти), Демченко и Чидомере.

Ниже — видео матча. Потасовка, которую спровоцировал Риаскос — с 4:35.





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