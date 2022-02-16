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У Украины есть первая олимпийская медаль Пекина-2022
Молодец!
Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в фристайле в акробатике украинец Александр Абраменко сегодня, спустя четыре года, завоевал свою вторую олимпийскую медаль.
На сей раз, в Пекине-2022 Абраменко стал серебряным призёром. При этом следует отметить, что 33-летний Абраменко вообще впервые включил в свою программу сверхсложный прыжок — тройное сальто с пятью винтами. И почти идеально исполнил его именно в финале.
Для Александра Абраменко это была пятая Олимпиада. И тепеерь он самый титулованный украинский спортсмен в истории зимних Олимпиад.
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