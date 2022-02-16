У Украины есть первая олимпийская медаль Пекина-2022

Молодец!

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в фристайле в акробатике украинец Александр Абраменко сегодня, спустя четыре года, завоевал свою вторую олимпийскую медаль.

На сей раз, в Пекине-2022 Абраменко стал серебряным призёром. При этом следует отметить, что 33-летний Абраменко вообще впервые включил в свою программу сверхсложный прыжок — тройное сальто с пятью винтами. И почти идеально исполнил его именно в финале.

Для Александра Абраменко это была пятая Олимпиада. И тепеерь он самый титулованный украинский спортсмен в истории зимних Олимпиад.

Агентство Телевидения Новости