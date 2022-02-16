В Украине запустили платформу UАразом, которая будет информировать о безопасности

Министерство культуры и информационной политики запустило единую виртуальную информационную платформу UАразом, которая будет сообщать о реальном состоянии ситуации по безопасности в Украине.

Об этом сообщает МКиП в Facebook.

«Это новый ответ нашей страны на информационные вызовы. На этой платформе можно постоянно получать оперативную информацию из официальных источников от руководителей органов центральной власти, а также от регионов», — говорится в сообщении.

Платформа UАразом будет:

регулярно информировать о реальном состоянии ситуации по безопасности в Украине и о мероприятиях по укреплению обороноспособности;разъяснять работу государственных органов по безопасности.

Также на ресурсе будет публиковаться информация о времени проведения брифингов и пресс-конференций официальных лиц.

Создание такой платформы предусмотрено указом президента о безотлагательных мероприятиях по консолидации украинского общества, отметили в МКиП.

Агентство Телевидения Новости