Российские оккупанты торгуют в Белгороде ГСМ и едой – СБУ

Российские оккупанты торгуют в Белгороде ГСМ и едой.

Об этом рассказал начальник УСБУ в Харьковской области Роман Дудин на сессии Харьковского облсовета сегодня, 16 февраля.

Также украинская спецслужба фиксирует маневры военной техники Российской Федерации на границе с Украиной.

«Мы наблюдаем так называемые карусели, когда указанное количество войск РФ на границе присутствует, но частично перемещают по Белгородской области. При этом мы наблюдаем психологически неудовлетворительное положение российских войск — они продают ГСМ, сухпайки населению, их просто выкинули в поле, и они недовольны своим положением, мы следим за их разговорами», — отметил он, добавив, что часть частей просто не готовы в настоящее время к какому-либо вмешательству.

По данным СБУ, со стороны РФ в Харьков могут вторгнуться 13 тысяч военных, с нашей стороны им противостоят 50 тысяч вооруженных, в том числе бронетехникой, военных и пограничников.

«И еще идет только сильная информационная атака. К примеру, в Белгороде жителей пугают рассказами о том, что в Харькове насильно забирают в армию женщин на 6-7 месяце беременности», — добавил Дудин.

Агентство Телевидения Новости