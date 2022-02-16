Решили не отстранять: замглавы облсовета Малеваный останется на должности на время проверки СБУ информации о его российском паспорте
В Харьковском облсовете решили не отстранять от должности заместителя главы облсовета Богдана Малеваного. Накануне в СМИ появилась информация о том, что у этого зам.главы облсовета имеется российский паспорт.
Богдан Малеваный — депутат по квоте ОПЗЖ.
Глава облсовета Егорова Луценко обратилась в СБУ с просьбой проверить данную информацию.
На сегодняшней сессии облсовета фракция ЕС предложила отстранить Малеваного на время проверки, но большая часть депутатов отказались ставить этот вопрос в повестку дня. Идею поддержали только в блоке Светличной, но в итоге не хватило голосов, чтобы вопрос об отстранении Малеваного поставить на голосование.
На время проверки СБУ он останется на должности.