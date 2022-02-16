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Решили не отстранять: замглавы облсовета Малеваный останется на должности на время проверки СБУ информации о его российском паспорте

Решили не отстранять: замглавы облсовета Малеваный останется на должности на время проверки СБУ информации о его российском паспорте

В Харьковском облсовете решили не отстранять от должности заместителя главы облсовета Богдана Малеваного. Накануне в СМИ появилась информация о том, что у этого зам.главы облсовета имеется российский паспорт.

Богдан Малеваный — депутат по квоте ОПЗЖ.

Глава облсовета Егорова Луценко обратилась в СБУ с просьбой проверить данную информацию.

На сегодняшней сессии облсовета фракция ЕС предложила отстранить Малеваного на время проверки, но большая часть депутатов отказались ставить этот вопрос в повестку дня. Идею поддержали только в блоке Светличной, но в итоге не хватило голосов, чтобы вопрос об отстранении Малеваного поставить на голосование.

На время проверки СБУ он останется на должности.

Агентство Телевидения Новости

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