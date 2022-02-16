Украина и Польша договорились о дополнительных квотах на автоперевозки

Украина получит до 30 тысяч дополнительных разрешений на транзитные автоперевозки в Польше в 2022 году.

Договоренность об этом была достигнута в ходе консультаций представителей министерств инфраструктуры двух стран, состоявшейся во Львове 15 февраля, сообщает украинское ведомство в среду, 16 февраля.

Так, к концу августа нынешнего года стороны выдадут дополнительно по 20 тысяч разрешений. Еще 10 тысяч разрешений могут быть выданы в ноябре, однако при условии, что стороны выполнят План действий по улучшению работы автомобильных пунктов пропуска. Этот план действий планируется одобрить до конца февраля.

Достигнутый компромисс – несколько меньше, чем требовала Украина. Как известно, до 2018 года квота составляла 200 тысяч разрешений, но была в одностороннем порядке снижена Польшей до 160 тысяч, что ухудшило торговые отношения.

Также сообщалось, что Украина может подать в суд на Польшу из-за грузоперевозок. За последние пять-шесть лет товарооборот между Польшей и Украиной вырос в два раза, при этом количество польских авторазрешений сократилось.

Источник: Корреспондент

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