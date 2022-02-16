19-летняя харьковская шорт-трекистка дебютировала на Олимпиаде и установила личный рекорд

В заключительный день программы шорт-трека на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине женщины бежали дистанцию 1500 метров. Именно на этой дистанции сумела отобраться на Олимпиаду представительница Украины харьковчанка Ульяна Дуброва.

Для 19-летней Дубровой это был олимпийский дебют. В своем четвертьфинальном забеге она финишировала последней — 6-й и не вышла в полуфинал.

При этом следует отметить, что время, показанное Дубровой (2 минуты 26.832 секунды) — это ее личный рекорд. При этом Ульяна посетовала, что ей не удалось установить рекорд Украины.

Агентство Телевидения Новости