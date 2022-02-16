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Кабмин назначил нового главу ГСЧС Украины
Кабинет министров назначил Сергея Крука новым главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Назначен Крук Сергей Иванович председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», — рассказал он.
Сергей Крук исполнял обязанности главы ГСЧС с ноября 2021 года.
Перед этим он возглавлял управление ГСЧС в Ровенской области с октября 2014 года.
Ранее, в ноябре 2021, Кабмин уволил Николая Чечёткина с должности главы ГСЧС и назначил Крука и.о. главы ГСЧС Украины.
Источник: Украинская правда
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