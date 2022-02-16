Пока россияне сливают бензин – украинцы укрепляют позиции. Данные разведки и решения депутатов

Внеочередная сессия облсовета началась с доклада военных о том, кто именно может наступать в направлении Харькова, кто охраняет город и нуждается в финансовой помощи облсовета. Глава облуправления СБУ Роман Дудин заверил, что им хорошо известен противник, вплоть до каждой отдельной машины и каждого отдельного подразделения.

Роман Дудин, начальник УСБУ в Харьковской обл.

Наразі спостерігаємо постійні каруселі. Тобто та кількість військ, яка задекларована, вона дійсно присутня Разом з тим, ми бачимо що ці військові частини постійно маневрують, змінюючи позиції, пересуваючись територією белгорлдської області. Дуже їх там багато.

При этом Дудин сообщил, что, по данным разведки, не все эти подразделения укомплектованы для наступления. Более того, время играет не на руку Кремля – русские войска в полях морально деградирует. Все, чем поддерживают их боевой дух – басни об ужасах на территории Украины. Из последней абсурдной дезинформации – утверждение, что в украинской армии начат призыв беременных.

Роман Дудин, начальник УСБУ в Харьковской обл.

Знову ж таки щодо психологічного стану зазначених військ. На сьогодняшній день ми бачимо вкрай негативне відношення військ російської федерації до тих умов і тих завдань, які покладені на них російською федерації , ми неоднаразово вже фіксуємо продаж паливно мастильних матеріалів, ми фіксуємо продаж – в белгородській області появились так звані сухпайки Тобто цих солдат викидають фактично в поля без нічого, й вон починають виживати. Психологічний стат угруповання він значно погіршується.

В харьковском направлении сосредоточены около 13 тысяч военных, которых готовы встретить 17 тысяч украинцев – это пограничники, военные, среди которых отдельная 81 десантная бригада, недавно передислоцированная в Харьков, спецназовцы, полицейские. А за сутки численность гарнизона может быть увеличена до 50 тысяч человек, говорит Дудин. В частности, за счет ветеранов АТО, из которых сформированы боевые группы, и за счет подразделений ТРО, куда продолжают записываться добровольцы. Каждый день это десятки и даже сотни граждан.

Владимир Шмитько, зам. командира бригады ТРО Харьковской обл.

На даний час територіальна оборона складає 7 батальйонів в кожному районі та управління Сформований штаб зони та штаби в кожному районі оборони Укомплектовані особовим складом для достатньої функціональності і також щоденно ми приймаємо ціивільних громадян для участі в програмі територіальної оборони Кожен день записуються в ряди територіальної оборони цивільні особи які хотять проходитит службу.

Именно для обеспечения подразделений теробороны депутаты собрались на внеочередную сессию. Более 7 миллионов гривен они выделили на первоочередные нужды. Так, у бойцов ТРО за счет армейского бюджета есть зарплата, оружие, форма, еда, а достойные условия существования им должны создать местные органы власти.

Олег Синегубов, председатель ХОГА

Ці кошти підуть на саме необхідне. На закупівлю комп`ютерної техники, від побудові харчоблоків, військовим там необхідно харчуватись, на заміну вікон подекуди ці поточні ремонти.

Денежные средства были выделены на внеочередной сессии, чтобы военные в ближайшее время провели тендеры и могли начать ремонты. Уже через неделю, на очередной сессии, депутаты планируют также выделить дополнительные средства на армию. Марина Николаева, Владислав Самойлов, АТН

Агентство Телевидения Новости