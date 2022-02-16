В полиции рассказали, где нашлись «потерянные» вещдоки по делу о ДТП с кортежем Ярославского

После огласки в СМИ информации об открытии уголовного производства по факту исчезновения из Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы одежды погибшего мужчины, все вещи «нашлись» в служебном помещении чугуевского морга, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области. Продолжается осмотр места происшествия, проводятся отобрания образцов ДНК из обнаруженных пакета и вещей, имеющихся узоров папиллярных, а также отпечатков пальцев рук работников учреждения для установления лиц, причастных к исчезновению одежды погибшего. Виновные будут нести уголовную ответственность.

Напомним: 14 февраля в полицию поступила информация о том, что работники Чугуевского морга Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы обнаружили потерю вещественных доказательств в уголовном производстве, открытом по факту ДТП, произошедшего 9 февраля на автотрассе в Харьковской области.

Следователи следственного управления областной полиции по этому факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Чтобы установить местонахождение пропавших вещественных доказательств, полицейские составили перечень сотрудников заведения, провели неотложные следственные действия, в том числе обыски и досмотры в помещении морга, по адресам проживания работников учреждения, а также в их транспортных средствах. Кроме того, в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы направлено требование о проведении служебного расследования для установления лиц, по вине которых произошла потеря вещей погибшего.

15 февраля в орган досудебного расследования от руководства Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы поступило сообщение об обнаружении указанных вещей. Пакет с одеждой погибшего в ДТП мужчины «нашелся» в служебном помещении. Полицейские немедленно прибыли на место происшествия, сейчас отрабатываются записи с камер видеонаблюдения для установления лиц, подбросивших доказательства.





Агентство Телевидения Новости