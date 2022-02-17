Две драки. Два удаления у «Металлиста». Матч против «Ступчаницы» досрочно прекращён

Ух и разгорелись страсти во время контрольного матча в Турции между харьковским «Металлистом» и боснийской «Ступчаницей».

На 77-й минуте футболист «Металлиста» Виталий Федорив решил по-мужски наказать игрока «Ступчаницы» за опасную игру, что привело к потасовке. При этом Федорив получил красную карточку.

Ниже на видео матча этот инцидент с 1:37:00.

С момента того инцидента не прошло и пять минут, как другой игрок «Металлиста» Егор Красников в центре поля пошел в грубый подкат против соперника. Арбитр тут же показал Красникову красную карточку. Но ситуация на этом не успокоилась. В эпицентре событий оказался главный тренер «Металлиста» Александр Кучер, вышедший на поле. К нему подбежал тренер боснийской команды и жестко схватил за одежду. За Кучера тут же вступились представители харьковской команды.

Этот инцидент на видео матча с 1:42:00.

После того, что произошло, арбитр не стал продолжать матч. На момент остановки счёт был 3:0 в пользу «Металлиста».





Агентство Телевидения Новости