Отключения воды в Харькове: график на 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Шевченковском районе по следующим адресам: ул. Деревянко, 4 (п. №3, стояк), пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №7), ул. Клочковская, 193Б (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 17.02.22 г.

А также:

Московский район:

ул. Валентиновская, 45 (п. №1, стояк) до 17:00 17.02.22 г.; ул. Бучмы, 32 (стояк), ул. Валентиновская, 23В (п. №6, стояк) до 20:00 17.02.22 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18.02.22 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 17.02.22 г.

Холодногорский район:

ул. Счастливая, 21, 20, ул. Юннатов, 1, ул. Огаревская, 11, ул. Евгения Котляра, 8/10В (п. №., стояк) до 20:00 17.02.22 г.

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