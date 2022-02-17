В Харьковской области за сутки: более 1700 заболевших коронавирусом, 15 смертей

В Харькове и области за сутки зарегистрирован 1781 новый случай заболевания коронавирусом, 15 человек умерли, 1478 выздоровели.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 1765 случаях и было зафиксировано 17 летальных исходов.

По данным ХОГА, большинство заболевших (1013) – жители Харькова. 96 заболевших – в Харьковском районе, 169 – в Изюмском, 157 – в Чугуевском, по 91 – в Лозовском и Красноградском, 83 – в Купянском и 81 – в Богодуховском районах.

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