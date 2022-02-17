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В Нацполиции отмечают уменьшение количества ДТП и правонарушений

В Нацполиции отмечают уменьшение количества ДТП и правонарушений

После переведения полиции на усиленный вариант несения службы в Нацполиции отметили уменьшение количества преступлений на 23%.

Одновременно увеличилось количество обращений граждан на линию 102, но звонки были в основном информационного или консультационного характера. Об этом шла речь на телемарафоне #UAразом, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В своем выступлении глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что за два дня количество обращений граждан в Нацполицию увеличилось с 49 до 53 тысяч. А количество преступлений за два дня уменьшилось на 23%: с 3000 до 2300.

«Также количество ДТП уменьшилось на 46 процентов. Впервые за многие годы вчера для 40-миллионной страны у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП, позавчера – один погибший. Если сравнить с предыдущей неделей, у нас было за два дня 13 жертв ДТП», – рассказал Игорь Клименко.

Агентство Телевидения Новости

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