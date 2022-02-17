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В Киеве снова протестуют ФОПы

В Киеве снова протестуют ФОПы

Сегодня, 17 февраля, в центре Киева снова протестуют SaveФОП. Из-за этого было полностью перекрыто движение транспорта на улице Крещатик, сообщает «Сегодня».

Протестующие начали митинг на Крещатике и продолжили акцию под зданием Верховной Рады Украины. Люди выступают против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

На акции протеста вышли более 1 тыс. предпринимателей. Они будут стоять до конца пленарного заседания Верховной Рады Украины.

Агентство Телевидения Новости

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