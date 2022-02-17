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Бывшего руководителя Гутянского лесхоза приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы

Бывшего руководителя Гутянского лесхоза приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы

Сегодня коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным бывшего руководителя государственного предприятия «Гутянское лесное хозяйство» Виктора Сысу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев с конфискацией части имущества, сообщает пресс-центр Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, обвиняемый предлагал детективу НАБУ 100 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении должностных лиц ГП «Гутянское лесное хозяйство».

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его оглашения.

До вступления приговора в суд законной силы обвиняемому оставлена ​​мера пресечения в виде залога.

С полным текстом приговора можно ознакомиться на Едином государственном реестре судебных решений по номеру 991/4996/20.

Агентство Телевидения Новости

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