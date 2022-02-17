Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:22
Просмотров: 85

COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 33 тысяч человек, 259 – умерли

COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 33 тысяч человек, 259 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 33 330 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 2 837 детей и 961 медработник), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 3 284 человека;летальных случаев – 259;выздоровели – 27 441 человек.

Днем ранее было выявлено 31 513 инфицированных и зафиксировано 310 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (4261), Днепропетровской (2489), Одесской (1970), Хмельницкой (1817), Харьковской (1765) и Донецкой (1707) областях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 