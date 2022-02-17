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На Холодной Горе серьезно избит мужчина: нападавшие задержаны

На Холодной Горе серьезно избит мужчина: нападавшие задержаны

Накануне в 4 утра на улице Камской на прохожего напали двое неизвестных и серьезно избили мужчину. Свидетели вызвали медиков и полицию. 38-летний пострадавший с многочисленными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

По подозрению в нападении были задержаны двое жителей Харьковской области, 16 и 19 лет.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости

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