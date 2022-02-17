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Несчастный случай на зимней Олимпиаде в Пекине
Спортсмен врезался в видеооператора и сломал ключицу.
«Запоминающимся» вышло выступление финского фристайлиста Йона Саллинена на проходящей в столице Китая зимней Олимпиаде-2022.
В квалификации мужского хавпайпа Саллинен не разминулся с видеооператором. После чего спортсмен жестко упал.
Испытывая боль, финский фристайлист сумел проехать еще и вторую попытку. В финал Саллинен не попал, зато угодил в больницу, где рентген засвидетельствовал перелом ключицы.
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