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Несчастный случай на зимней Олимпиаде в Пекине

Несчастный случай на зимней Олимпиаде в Пекине

Спортсмен врезался в видеооператора и сломал ключицу.

«Запоминающимся» вышло выступление финского фристайлиста Йона Саллинена на проходящей в столице Китая зимней Олимпиаде-2022.

В квалификации мужского хавпайпа Саллинен не разминулся с видеооператором. После чего спортсмен жестко упал.

Испытывая боль, финский фристайлист сумел проехать еще и вторую попытку. В финал Саллинен не попал, зато угодил в больницу, где рентген засвидетельствовал перелом ключицы.


Агентство Телевидения Новости

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