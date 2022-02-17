Полицейские нашли и вернули домой пропавшую девушку: ее родителям грозит админответственность

Сообщение об исчезновении 15-летней дочери поступило 16 февраля в Харьковское районное управление полиции № 1 от ее матери. На поиски девушки был привлечен личный состав полиции.

Принятыми мерами местонахождение установили работники ювенальной превенции, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области. В 19:30 полицейские обнаружили девушку на одной из улиц, где она гуляла с другом.

С подростком проведена профилактическая беседа, решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей девочки.

Агентство Телевидения Новости