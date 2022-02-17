Тысячи посещений, безбарьерность и комфорт: Лозовской Дворец культуры после реконструкции

Реконструированное учреждение посещают около 1000 человек. Сейчас в заведении занимаются 32 коллектива, из них 21 – детский.

Реконструкция Лозовского Дворца культуры завершена в 2021 году в рамках президентской программы «Большое строительство».

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подчеркнул, что в 2022 году Программа Президента «Большое строительство» в Харьковской области будет еще более масштабной. В частности, уже запланировано реализовать 33 проекта: это образовательная, спортивная, культурная инфраструктура.

«Практически по всем проектам разработана и утверждена проектно-сметная документация с учетом современных технологий, с комплексным подходом и требованиями инклюзии. По некоторым уже заключены договоры подряда и стартовали строительные работы. Для начала строительства объектов местные громады уже выделили средства. Убежден, нет такого жителя нашей страны, который не почувствовал бы качественные инфраструктурные изменения в государстве, которые были реализованы по национальной программе «Большое строительство», – прокомментировал Олег Синегубов.

Как сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Харнам, общая площадь реконструированного Дворца культуры составляет примерно 900 тысяч кв. м, сметная стоимость работ – почти 48 млн грн.

«Реконструкция Дворца культуры в Лозовой выполнялась 3 года: с 2019 по 2021-й. В частности, был сделан вентилируемый фасад из современных материалов. А также обустроили мембранную кровлю. Все отвечает требованиям инклюзии, доступности и безбарьерности», – отметил Михаил Харнам.

По словам директора Лозовского Дворца культуры Виктора Гаращука, в их здании появились пандусы и лифт для маломобильных групп населения, что позволяет людям с инвалидностью беспрепятственно посещать заведение.

«Благодаря Программе «Большое строительство» наш Дворец превратился в современное заведение, о чем говорят и сами люди, и мы, как работники, тоже это видим. Это украшение нашего города сегодня», – заметил Виктор Гаращук. Участницы ансамбля танца «Искорка» Даша и София занимаются танцами почти 10 лет. Как отмечают девушки, после реконструкции в помещениях стало гораздо теплее. «Фасад намного улучшился, стало очень красиво, приятно посещать красивое место», – сказала София. Танцовщицы говорят, что теперь их заведение стало современным и модным, поэтому они любят фотографироваться возле него. «В помещениях стало тепло, в артистическом зале и вообще в самом Дворце культуры. Раньше приходилось тепло одеваться, из-за чего было не так удобно тренироваться», – говорит Даша.

До реконструкции в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» Дворец культуры капитально не ремонтировали более 40 лет. Вообще – это единственное учреждение культуры в громаде, поэтому его реконструкция была очень важна.

Агентство Телевидения Новости