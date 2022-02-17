Не посадил дерево, посадили лесника. ВАКС огласил приговор Виктору Сысе

Пять лет за неудачную попытку договориться, чтобы не сесть на двенадцать. Экс-директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса – самый известный персонаж кампании по борьбе с «черными лесорубами». О массовых незаконных вырубках в Харьковской области во время одного из первых визитов Президента Владимира Зеленского в регион сообщил директор Октябрьского лесхоза Руслан Чагаровский. Он же заявил о том, что за организацией схемы стоит именно Сыса. Было проведено расследование, установившее, что в Гутянском лесхозе происходили незаконные вырубки, было вывезено 206 дубов, чем государству нанесен ущерб на сумму более 4 миллионов гривен. А это – зона ответственности директора, то есть Сысы. Но тот решил не доказывать свою невиновность в суде, а сразу откупиться.

Юрий Кравченко, директор Харьковского теруправления НАБУ

Сума яка була запропанована нашему детективу становила 100 тисяч доларів. 30 жовтня 2019 року ми мали передачу коштів, ця особа була затримана. На наступний день, 31 жовтня йому було оголошено про підозру.

Высший антикоррупционный суд признал достаточными доказательства вины Виктора Сысы во взяточничестве и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с конфискацией части имущества. Речь идет о тех же 100 тысячах долларов и машин – личной Инфинити и грузовых. У Сысы есть право обжаловать решение в течение 30 дней. Сам лесхозник пока находится на свободе под залогом в 4,9 млн. гривен. Кроме этого, продолжается суд и по основному делу, где за хищение древесины лесхоза Сысе грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Марина Николаева, Ярослав Василенко, АТН

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