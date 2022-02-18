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В Минздраве назвали сроки завершения пика COVID-волны в Украине

В Минздраве назвали сроки завершения пика COVID-волны в Украине

Украина пройдет пик заболеваемости волны коронавируса через две-три недели, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в пятницу, 18 февраля.

«Мы сейчас проходим пик заболеваемости, мы видим вторую неделю подряд уже снижение заболеваемости. И это будет уже третья неделя, которая покажет, что уменьшается количество случаев и госпитализации в больницы… Думаю, еще две-три недели и мы уже будем идти вниз, если не будет никаких дополнительных непредвиденных особенностей штамма коронавируса», — рассказал министр.

Он также сообщил, что сейчас в больницах занято меньше 40% койко-мест, выделенных под COVID.

«Это позитивные тенденции, которые свидетельствуют о том, что мы проходим пик. И к тому же, на протяжении трех последних дней у нас количество выписанных из больниц превышает количество госпитализированных — как взрослых, так и детей», — добавил Ляшко.

Он заверил, что риска для коллапса системы здравоохранения нет. «Сейчас мы видим, что при таком количестве вакцинированных и такой агрессивности штамма риска для коллапса системы здравоохранения нет», — сказал министр.

Агентство Телевидения Новости

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