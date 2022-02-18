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МВД утвердило положение о Едином реестре оружия

МВД утвердило положение о Едином реестре оружия

Впервые при независимости Украины приказом Министерства внутренних дел утверждено положение о Едином реестре оружия как подсистеме единой информационной системы ведомства.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров во время Первой национальной конференции по предотвращению и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его проявлениях.

Гончаров добавил, что команда Министерства продолжает активно работать над полноценным запуском и расширением функционала.

Функционирование Единого реестра оружия обеспечит эффективный контроль всего цикла использования оружия, прозрачность процессов лицензирования, предоставление разрешений, приобретение, владение, проверку и обезвреживание.

А автоматизация процессов информационного обеспечения в сфере обращения оружия, предметов и взрывных материалов, фиксации фактов его угонов и потерь сделает невозможным коррупционную составляющую в этой сфере, отметили в МВД.

Агентство Телевидения Новости

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