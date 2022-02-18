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В Харьковской области искали пропавшего подростка

В Харьковской области искали пропавшего подростка

В Харьковской области полиция разыскала пропавшего подростка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

17 февраля около 19:00 в дежурную часть Изюмского районного управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 15-летний сын час назад ушел гулять с друзьями и домой не вернулся. Ранее дома между ними возник конфликт. На телефонные звонки ребенок не отвечал.

Правоохранители тщательно отработали места, где мог находиться мальчик, а также проверили авто- и железнодорожные вокзалы, общественный транспорт.

В течение часа молодого человека полицейские нашли.

Агентство Телевидения Новости

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