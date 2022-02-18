«Металлист 1925» минимально проиграл на тренировочном сборе в Турции

Сегодня 13:30

Сегодня 13:30

Сегодняшний день тренировочного сбора в Турции харьковский клуб Премьер-Лиги «Металлист 1925» начал контрольным поединком против киевской «Оболони».

«Металлист 1925» потерпел минимальное поражение — 0:1.

Единственный гол за «Оболонь» забил на 77-й минуте Константин Черний.

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