«Металлист 1925» минимально проиграл на тренировочном сборе в Турции
Сегодняшний день тренировочного сбора в Турции харьковский клуб Премьер-Лиги «Металлист 1925» начал контрольным поединком против киевской «Оболони».
«Металлист 1925» потерпел минимальное поражение — 0:1.
Единственный гол за «Оболонь» забил на 77-й минуте Константин Черний.
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