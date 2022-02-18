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В Украине ввели европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям для грузовиков

В Украине ввели европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям для грузовиков

Кабинет Министров Украины одобрил постановление, внедряющее европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

«Проект постановления был подготовлен Министерством инфраструктуры, Государственной службой Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) и Государственным агентством автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в координации с участниками рынка грузовых перевозок», — говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что в прошлом году ведомство начало масштабную реформу системы габаритно-весового контроля.

Нам уже удалось запустить около 100 площадок WIM и усилить административную ответственность за перегрузку. Как следствие, количество нарушений, по сравнению с предыдущими годами, снизилось более чем в 30 раз”, – отметил он.

Агентство Телевидения Новости

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