Авиакомпания Wizz Air отложила запуск харьковских рейсов

Авиакомпания Wizz Air перенесла обновление двух направлений из Харькова, а еще в одном направлении рейсы отменили.

Об этом сообщает Lowcost Avia.

В целом перенос коснулся 16 украинских рейсов. Рейсы из Харькова в Таллинн перевозчик отменил на период 18 февраля — 26 марта. Полеты в Чехию ( город Пардубице) и Австрию ( Вена) отложены. Рейс Харьков — Вену обещают запустить 6 апреля, хотя его старт был назначен на 27 марта.

Воспользоваться направлением Харьков-Пардубице пассажиры по новому плану смогут 22 сентября, хотя раньше запуск должен был состояться 7 июля.

14 февраля авиакомпания Wizz Air сообщила, что все рейсы на украинском направлении осуществляются без изменений. Тогда же в компании добавили, что рекомендуют пассажирам, которые решили воспользоваться рейсом или из Украины регулярно просматривать электронную почту, поскольку туда может поступить обновленная информация от компании.

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