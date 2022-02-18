Украинская биатлонистка упала в своей последней гонке на зимней Олимпиаде-2022

Сегодня на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась биатлонная программа соревнований.

В женском масс-старте Украина была представлена Юлией Джимой. Джима упала на первом же круге. Но сумела наверстать упущенное и заняла в итоге 7-е место. Следует отметить, что Джима на трех гонках в Пекине-2022 была в первой десятке в итоговом протоколе. При этом она провалила для сборной Украины эстафетную гонку.

В мужском сегодняшнем олимпийском масс-старте выступали два украинских биатлониста — Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Они оказались, соответственно, 24-м и 28-м в итоговом протоколе.

Это биатлонные гонки были последней надеждой для Украины на то, что удастся пополнить медальную копилку на близящейся к завершению зимней Олимпиаде.

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