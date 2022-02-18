Украинцы оценили боеспособность украинской армии за последние годы — исследование

Экспертно-аналитический центр «Институт Горшенина» со 2 по 14 февраля провел всеукраинское социологическое исследование по теме «Украина на фоне угроз», в течение которого граждане высказывали свое мнение о возможности военного вторжения России в Украину, действиях украинской власти и западных партнеров в этой ситуации, изменения в украинской армии в последнее время, а также о ряде других актуальных общественно-политических тем.

Более половины граждан (53,1%) считают хорошим нынешнее состояние украинской армии. При этом около трети украинцев (32,2%) считают его плохим.

Подавляющее большинство украинцев (71,7%) считают, что боеспособность украинской армии за последние несколько лет улучшилась. При этом почти половина опрошенных 47,4% выбрали ответ «скорее улучшилось», а почти четверть (24,3%) – «точно улучшилось».

Лишь 16,3% считают, что боеспособность отечественной армии за последние несколько лет ухудшилась (11,6% – «скорее ухудшилась», 4,7% – «точно ухудшилась»).

Большинство граждан (71,3%) доверяют украинской армии. Из них выбрали ответ «точно доверяю» 36,1%, «скорее доверяю» – 35,2%.

Агентство Телевидения Новости