Артем Франков о яркой игре 14-летнего Кирилла Дегтяря: «С приходом Ярославского в Харькове вновь начали появляться украинские таланты»

На днях харьковский «Металлист» на третьем турецком сборе разгромил «Ступчаницу» (Олово, Босния и Герцеговина) со счетом 3:0. Героем встречи стал 14-летний воспитанник Академии футбола «Металлист» Кирилл Дигтярь.

Номинальный правый вингер, вышедший в этом поединке на позиции левого защитника, отдал две голевые передачи на Брайана Риаскоса (одну — с нерабочей правой под выход один на один, вторую — со стандарта точно на голову колумбийца), а также забил шедевральный мяч со штрафного. Кроме того, парень активно помогал своей команде как в обороне, так и в атаке, активно взаимодействуя на фланге с Артуром Мурзой. Сегодня Дигтяря по праву называют одним из лучших игроков Украины среди команд 2006-го года рождения, хотя его год рождения 2007-й. Теперь же можно смело сказать, что он демонстрирует высокий уровень и во взрослом футбола.

Яркая игра Дигтяря не осталось незамеченной ведущими спортивными журналистами Украины. В частности, главный редактор журнала «Футбол» Артём Франков подчеркнул, что появление талантов такого уровня в Академии «Металлиста» — не случайность. «Можем удивляться, можем нет, но с приходом Александра Ярославского в Харькове вновь появляются новые украинские таланты. Президент «Металлиста» не раз заявлял, что развитие детско-юношеского футбола для него является приоритетом, и как видим, его слова не расходятся с делом!», — написал Франков на своём Телеграм-канале.

Напомним, что помимо 14-летнего Кирилла Дигтяря на сборах «Металлиста» этой зимой трудились 8 воспитанников Академии футбола — Кирилл Влага, Даниил Приходько, Даниэль Вернаттус, Даниил Тепляков, Даниил Кайдалов, Александр Цвиренко, Геннадий Сынчук и Егор Красников. Каждому из них главный тренер первой команды Александр Кучер предоставлял игровое время, а последние трое вместе с Дигтярем продолжают работу и на третьем сборе.

Как известно, Академия футбола «Металлист» была построена и открыта в 2009 году в рамках подготовки Харькова к проведению Евро-2012. Создание академии, в которой могут заниматься до 3 тысяч детей, полностью профинансировала инвестиционная группа DCH Александра Ярославского. За годы работы Академия футбола «Металлист» успела подготовить ряд воспитанников, которые сегодня входят в число лучших футболистов Украины. Так, самыми известными воспитанниками Академии являются голкипер Андрей Лунин, защищающий ворота мадридского «Реала» (был в Академии с 2010-го по 2015-й годы), Артём Беседин (2010 и 2012) и Александр Андриевский (2009-2012), которые ныне играют за киевское «Динамо». Воспитанником Академии являются также Михаил Мудрик (2010-2014), Георгий Судаков (2012-2016) и Богдан Вьюнник (2013-2016), защищающие цвета донецкого «Шахтёра». Лунин, Беседин и Судаков также являются игроками национальной сборной Украины, один матч в составе главной команды страны провёл и Андриевский.

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