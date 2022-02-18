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На Харьковщине суд вынес приговор псевдоминеру

На Харьковщине суд вынес приговор псевдоминеру

На Харьковщине вынесли приговор псевдоминеру.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, суд признал виновным 33-летнего мужчину по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, совершенном повторно (ч. 2 ст. 259 УК Украины).

Установлено, что в сентябре 2021 года житель Змиева, ранее судимый в том числе и за преступления против общественной безопасности, в период условно-досрочного освобождения с собственного мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о заминировании Змиевского районного суда Харьковской области.

Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества на месте происшествия обнаружены не были.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что в то время это ему показалось веселым развлечением. В ходе судебного разбирательства он раскаялся и способствовал раскрытию преступления.

9 февраля Змиевский районный суд Харьковской области приговором назначил наказание мужчине в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы. 

Агентство Телевидения Новости

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