Главный герой зимней Олимпиады-2022. Четыре золотые медали

Нет сомнений в том, кто станет, точнее уже стал, «звездой» номер один зимней Олимпиады-2022, близящейся к завершению в Пекине.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, выиграв сегодня масс-старт, завоевал уже пятую медаль на этой Олимпиаде, в том числе четвертую золотую. Помимо масс-старта на 15 км Бё побеждал в Пекине-2022 в спринтерской гонке на 10км, в смешанной и традиционной эстафетафетах, а также завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 км.

Всего же у 28-летнего Йоханнеса Бё уже 8 олимпийских медалей. Четыре года назад в Пхёнчхане-2018 он завоевал одно «золото» и два «серебра».

Агентство Телевидения Новости