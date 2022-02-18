На Харьковщине мужчину разоблачили в нелегальных поставках частей оружия в США

На Харьковщине правоохранители разоблачили схему нелегальных поставок частей оружия за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской области.

О подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 УК Украины по факту законченного покушения на контрабанду частей огнестрельного нарезного оружия сообщили 54-летнему мужчине.

Досудебное расследование установило, что подозреваемый с помощью сервиса международной почты незаконно присылал товар в США. Содержимое посылок – составляющие и комплектующие к огнестрельному нарезному оружию.

Чтобы скрыть незаконную деятельность от таможенного контроля, мужчина в документах на отправку указывал недостоверные данные по содержанию товара.

«В ходе досудебного расследования задокументировано несколько фактов контрабанды и предотвращено отправление за границу 16 посылок с комплектующими к огнестрельному нарезному оружию», — рассказали в прокуратуре.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли запчасти стрелкового огнестрельного оружия, электронную технику и другие вещественные доказательства его незаконной деятельности.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Агентство Телевидения Новости