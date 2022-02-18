У "ДНР" заявили, що евакуюють населення в Росію через загрозу з боку України

Лідер самопроголошеної ДНР Денис Пушилін заявив, що починаючи з п'ятниці 18 лютого починається організований виїзд населення в Росію.

У зверненні до населення він пояснив це зростанням загрози нападу з боку України.

Напередодні Україна звинуватила самопроголошені "ЛНР" і "ДНР" в активних обстрілах підконтрольної Києву території.

17 лютого на Луганщині були обстріляні дитячий садок та ліцей. У Кремлі після обстрілу у Станиці Луганській заявили, що "ситуація дуже і дуже небезпечна".

Источник: bbc.com

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