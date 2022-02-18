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Внеочередная сессия Харьковского горсовета: депутаты проголосовали за выделение 62,2 млн грн на ТРО

Внеочередная сессия Харьковского горсовета: депутаты проголосовали за выделение 62,2 млн грн на ТРО

Сегодня, 18 февраля, на заседании внеочередной сессии Харьковского горсовета депутаты проголосовали за выделение 62,2 млн грн на ТРО — это помощь с ремонтами помещений для военных, оборудование оружейных комнат, а также выделение денег на гражданскую оборону.

«Я очень хочу, чтобы сегодня мы не нагнетали обстановку. Все вопросы, которые есть, — геополитические, будут решатся дипломатическим путем. Город Харьков был, есть и будет мирным городом, поэтому давайте не нагнетать обстановку, все в городе спокойно, контролируемо, мы не допустим здесь каких-то внутренних раскачиваний ситуаций», —  отметил городской голова Игорь Терехов.

«Все остальное — зона ответственности военных, ТРО», — добавил он.

Агентство Телевидения Новости

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