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Проехал по «встречке» на «красный»: в Харькове патрульные разыскали водителя Lexus, нарушившего ПДД

Проехал по «встречке» на «красный»: в Харькове патрульные разыскали водителя Lexus, нарушившего ПДД

В Харькове патрульные привлекли к ответственности водителя, какой грубо нарушил ПДД на дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

«Сегодня в сети в интернет распространилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля Lexus грубо нарушает ПДД: совершает движение по «встречке» и проезжает на запретный красный сигнал светофора.

Патрульные нашли и опросили водителя. С правонарушениями он был согласен.

На нарушителя ПДД патрульные сосотавили административное постановление по ч.2 ст. 122 (Проезд транспортных средств и проездов на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.

В патрульной полиции призвали участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД.

Агентство Телевидения Новости

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