Проехал по «встречке» на «красный»: в Харькове патрульные разыскали водителя Lexus, нарушившего ПДД
В Харькове патрульные привлекли к ответственности водителя, какой грубо нарушил ПДД на дороге.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
«Сегодня в сети в интернет распространилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля Lexus грубо нарушает ПДД: совершает движение по «встречке» и проезжает на запретный красный сигнал светофора.
Патрульные нашли и опросили водителя. С правонарушениями он был согласен.
На нарушителя ПДД патрульные сосотавили административное постановление по ч.2 ст. 122 (Проезд транспортных средств и проездов на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.
В патрульной полиции призвали участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД.