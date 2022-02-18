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На Донбассе боевики обстреляли гуманитарный конвой Красного Креста

На Донбассе боевики обстреляли гуманитарный конвой Красного Креста

На Донбассе под обстрел боевиков попал гуманитарный конвой Красного Креста. Это произошло во время его прохождения КПВВ «Счастье».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook.

«Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска обстреляли КПВВ «Счастье» в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории», — написал Залужный.

По его словам, обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.

«Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне», — рассказал Залужный.

Он добавил, что потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил в результате обстрелов нет.

Также сегодня, 18 февраля, утром боевики открыли огонь из артиллерии вблизи железнодорожной станции, из-за чего движение поездов было ограничено.

Отметим, по данным Минобороны, за минувшие сутки, враг совершил 60 обстрелов, из которых 43 из запрещенного оружия.

Агентство Телевидения Новости

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