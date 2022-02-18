260 элементов: СБУ заблокировала международный канал контрабанды огнестрельного оружия

Поставлял компоненты и комплектующие огнестрельного оружия международной почтой в США, а в документах на отправку указывал недостоверные данные по содержанию посылок. Организатором такой незаконной деятельности стал 54-летний харьковчанин. Впрочем, осуществить отправку за границу не удалось, схему разоблачили в Службе Безопасности Украины.

Лилия Домашенко, пресс-секретарь Управления Службы Безопасности Украины в Харьковской области

Своїх клієнтів він шукав на тематичних інтернет-форумах, і передавав товар замовникам закордон. Співробітники спецслужби задокументував декілька фактів контрабанди і попередили відправлення за кордон 16 посилок з комплектуючими стрілецької зброї. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта справи було вилучено 260 запчастин стрілецької вогнепальної зброї, електронну техніку та інші речові докази незаконних дій

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Если вину докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Также в дальнейшем будет проверяться, где мужчина брал комплектующие к стрелковому огнестрельному оружию, как и то не сотрудничал ли он с иностранными спецслужбами и представителями террористических организаций.

Агентство Телевидения Новости