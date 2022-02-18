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В Харькове арестовали несовершеннолетнего наркокурьера, который ударил полицейского при задержании

В Харькове арестовали несовершеннолетнего наркокурьера, который ударил полицейского при задержании

В Харькове арестовали несовершеннолетнего наркокурьера, который ударил полицейского при задержании.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

14 февраля во время патрулирования территории на улице Полевой полицейские остановили подозрительного 16-летнего парня. 

В ходе общения с подростком и с его согласия стражи порядка осмотрели личные вещи парня и обнаружили в сумке и карманах около сотни маленьких пакетиков, похожих на расфасовку наркотических средств для «закладок».  Во время задержания подросток оказал сопротивление, набросился на офицера полиции и ударил его в лицо, пытаясь сбежать с места преступления. 

В настоящее время несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержанному подростку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости

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