Платежки за январь неприятно удивили харьковчан

Харьковчане массово переживают из-за квитанций за тепло, ведь суммы в платежках за январь выросли в несколько раз.

Валентина живет в доме на проспекте Индустриальном. Признается, что таких сумм раньше никогда не было. Валентина пенсионерка, получает ежемесячно 2 тысячи, но этих денег не хватает, чтобы самостоятельно заплатить за коммуналку.

Валентина, жительница дома

Никак не умудряюсь, у меня детки помогают, и кредит я беру в банке.

Валерий тоже жалуется на квитанции. Мужчина говорит, что просто не понимает, откуда взялись такие цифры, ведь в январе было ненамного холоднее, чем в декабре.

Валерий, житель дома

Как только отопительной сезон — у нас платёжки до такой степени растут, особенно в январе месяце этого года, что люди уже в истерике бьются.

А в конце января в доме вообще усилили отопление, говорят местные.

Светлана признается, что теперь в квартире приходится открывать настежь окна, ведь сейчас слишком жарко. Поэтому женщина переживает, что за февраль квитанции будут еще больше.

Светлана, жительница дома

И резко у нас увеличилось тепло в доме. Ну, если у меня было 19-20 градусов, ну, не жарко. Сейчас у нас 24, повысить на 4 градуса температуру и в 2 раза платежку — это как-то не сопоставимо.

Между тем в городском совете сообщили: тарифы на тепло в этом отопительном сезоне останутся без изменений.

Игорь Терехов, городской голова

«ХТС» закупает газ по 7 тысяч по льготной цене, как это и было. Как было подписано в меморандуме, по такой цене мы закупаем газ. И мы держим с вами тарифы, так как я пообещал держать тарифы этот отопительный сезон.

А вот в Харьковских тепловых сетях объясняют, что на формирование суммы в платежках влияет температура за окном. Во время сильных морозов приходится усиливать отопление и тратить больше ресурсов, поэтому цифры в квитанциях выше.

Наталья Эндеко, начальник центрального абонентского зала «Харьковтеплосбыт» КП «ХТС»

Якщо температура зовнішнього повітря вища, ніж закладена у тарифі, а у тарифі закладено -1 градус середньомісячна температура. Грудень і січень у нас холодні місяці, навіть по аналізу попередніх опалювальних періодів. Дійсно ці 2 місяці, був навіть один з місяців -7 — середньодобова.

Так что, говорят в ХТС, если февраль будет теплым, то в следующем месяце харьковчане получат платежки с меньшими суммами.





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