Скандал после завершения боя. Проигравший боец полез драться с победителем

Россиянин сначала сдался, а затем стал дерзить.

В Москве прошел турнир по смешанным единоборствам Harscore MMA. В одном из поединков противостояли друг другу россиянин Григорий Беляев и Марсель Нурланбек из Кыргызстана.

Во втором раунде Нурланбек провел болевой прием на ногу Беляеву. Беляев громко закричал. Нурланбек еще немного подержал ногу россиянина, так чтобы Беляеву было больно, после чего отпустил.

А затем Беляев вместо того, чтобы достойно признать свое поражение и поблагодарить соперника, попытался полезть с ним драться.

Да и российский рефери, обслуживавший этот поединок, оказался лояльным к проигравшему российскому бойцы и стал вычитывать Нурланбека, выясняя всё ли в порядке у него со слухом.

Ниже — видео боя. Вышеописанная скандальная развязка этого поединка на 16:25.

Агентство Телевидения Новости