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«Металлист 1925» сумел отыграть два пропущенных мяча в своем заключительном матче на тренировочном сборе в Турции

«Металлист 1925» сумел отыграть два пропущенных мяча в своем заключительном матче на тренировочном сборе в Турции

Харьковский «Металлист 1925» завершил программу тренировочного сбора в Турции спаррингом против львовского «Руха».

По ходу матча «Металлист 1925» уступал со счетом 0:2. За «Рух» забивали Ярослав Карабин и Василий Рунич. «Металлист 1925» ответил голами Юрия Потимкова и Артёма Габелка, и матч завершился вничью — 2:2.

Завтра «Металлист 1925» возвращается в Харьков. А через неделю возобновляется после зимнего перерыва чемпионат Украины в Премьер-Лиге.

Агентство Телевидения Новости

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