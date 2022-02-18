На сессии Харьковского горсовета выделили более 62 миллионов гривен на тероборону региона. Как голосовали депутаты

На внеочередную сессию горсовета депутаты собрались, чтобы выделить деньги на тероборону и гражданскую защиту.

Двумя днями ранее такое заседание прошло в области.

Перед рассмотрением повестки дня представители политических партий выступили с политическими лозунгами, но даже появление на трибуне представителей ОПЗЖ и попытка оправдать агрессию Москвы к драке не привела. Голосование проходило достаточно быстро. Городские депутаты на оборонные нужды выделили более 62 млн гривен. Воздержались только 7 человек, против — не было ни одного.

Эти деньги пойдут на обустройство помещений, необходимых ТРО, средств связи для военных и гражданской обороны, укрытий.

Часть депутатов требовали, чтобы город сконцентрировался на ремонте и обозначении бомбоубежищ, а также системе оповещения.

Дмитрий Булах, депутат горсовета

Давайте реально отработаем, где есть укрытия, где их нет. Ко мне как к депутату харьковчане обращаются, и позиция на карте не соответствует реальности. Многих укрытий по факту нет.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас вместе с ГСЧС ведется работа по созданию роликов, которые объяснят горожанам, что делать и где укрываться на случай чрезвычайной ситуации. А также попросил не нагнетать ситуацию, отметив, что в состоянии войны Украина уже 8 лет. Но Харьков останется мирным благодаря военным, ТРО и дипломатии, отметил мэр.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Я очень хочу, чтобы сегодня мы не нагнетали обстановку. Все вопросы, которые есть, геополитические, будут решаться дипломатическим путем. Город Харьков был, есть и будет мирным городом, поэтому давайте не нагнетать обстановку, все в городе спокойно, контролируемо, мы не допустим здесь каких-то внутренних раскачиваний ситуаций

Также депутаты приняли изменения в бюджет, без которых выделение средств на программу ТРО невозможно.





Агентство Телевидения Новости