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Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 по итогам 18 февраля. Установлен новый рекорд

Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 по итогам 18 февраля. Установлен новый рекорд

Никогда еще в истории зимних Олимпиад спортсмены одной страны не завоевывали столько золотых медалей, как это уже произошло в Пекине-2022.

За два дня до завершения зимней Олимпиады-2022 в Пекине лидер в общекомандном зачете сборная Норвегии имеет уже 34 медали, в том числе 15 золотых. До сих пор рекорд по количеству золотых медалей составлял 14 штук. Столько было у той же Норвегии на зимней Олимпиаде в Пхенхчане-2010 и у Канады в Ванкувере-2010.

В Пекине же олимпийские медали есть пока у спортсменов из 27-ми стран. Украина с одним «серебром» располагается на 23-м месте.

Агентство Телевидения Новости

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