Родителям подростка-участника смертельного ДТП на проспекте Гагарина сообщили о подозрении в невыполнении родительских обязанностей

Родителям несовершеннолетнего Николая Харьковского, которого будут судить за смертельное ДТП на пр. Гагарина, сообщили о подозрении в невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2019 по октябрь 2021 несовершеннолетний парень совершил ряд административных и уголовных правонарушений.

Так, 26 октября 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​г. Харькове произошло столкновение автомобиля Chevrolet Aveo, которым управлял 58-летний мужчина, и автомобиля Infiniti под управлением 16-летнего харьковчанина, который двигался на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti получили телесные повреждения.

Кроме того, установлено, что в ноябре 2019 подросток, находясь в одном из харьковских супермаркетов, устроил стрельбу. Во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы, парень достал пневматический пистолет и выстрелил в них, нанеся им телесные повреждения. По постановлению суда к несовершеннолетнему были применены принудительные меры воспитательного характера, и подросток был передан под наблюдение матери до достижения им совершеннолетия.

Однако, как отметили в прокуратуре, не выполняя требования суда, мать систематически уезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра.

Мать и отца 16-летнего водителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст.166 УК Украины.

Родителям подростка грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Агентство Телевидения Новости