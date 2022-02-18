Украинская армия не готовит наступление на Донбасс. Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям ОРДЛО (видео)

Заявления главарей «ЛДНР» о якобы наступлении ВСУ на Донбассе не соответствуют действительности.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в обращении к украинцам на фоне объявления массовой эвакуации жителей временно оккупированной территории в Ростовскую область России.

«Дорогие сограждане, особенно те, кто проживает на временно оккупированных территориях! Боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий. Заявления главарей оккупационных администраций действительности. Предоставленную мной информацию подтверждают и в ОБСЕ», — отметил Залужный.

Он также подчеркнул, что военно-политическое руководство страны не планирует и не производит наступательные операции на востоке Украины.

«Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический. Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются. Украина была и является приверженной принципам и нормам международного права и человеческой морали. Для нас, в отличие от оккупантов, жизнь наших украинских граждан на всей территории нашего государства и за его пределами является самой высокой ценностью», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Залужный добавил, что объективно невозможно опровергать все фейки, которые сейчас распространяет вражеская пропаганда, и призвал украинцев верить только официальным источникам информации и верить в Вооруженные Силы Украины.

В Министерстве иностранных дел также опровергли сообщение роспропаганды о «наступательных операциях» на Донбассе.

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам и подчеркнул, что Украина будет двигаться политико-дипломатическим путем, «поскольку в Крыму и ОРДЛО – наши граждане, которых не будут подвергать опасности».

«Обращаюсь к жителям Донецка, Луганска и других городов. Люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг, а те, кто вроде бы прячется за стенами вашими. Не верьте слухам об украинском наступлении», – заявил он.

Агентство Телевидения Новости