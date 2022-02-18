Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: суд не восстановил в должности экс-начальника университета

Бывший начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба генерал-майор Александр Туринский, обвиняемый в деле о катастрофе Ан-26, не смог восстановиться в должности через суд.

Об этом сообщает Rivne Media.

Рассмотрение иска Туринского продолжается в Ровенском окружном административном суде. Бывший начальник в феврале 2021 года обратился в суд. Он просил восстановить его в должности.

Александр Туринский являлся одним из руководителей учебного полета Ан-26. 25 сентября 2020 года самолет потерпел крушение под Чугуевом. В авиакатастрофе погибли 26 курсантов и офицеров. Выжил один курсант.

Александр Туринский обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей военной службы и военной халатности. Это дело рассматривает Орджоникидзевский районный суд Харькова. 18 февраля в Ровенском административном суде заслушали показания свидетеля Петра Ивашко, главы летной комиссии технического расследования катастрофы.

Среди основных причин крушения он назвал нарушение правил полетов в военной части Харьковского национального университета. По его словам, к катастрофе привело несоблюдение командиром порядка выполнения полетов, нарушение методики подготовки экипажа, нехватка летного контроля со стороны руководства части.

Источник: Новое Время

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