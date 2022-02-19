На Донбассе – 19 обстрелов, погиб боец ВСУ

Сегодня, 19 февраля, на Донбассе по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск, зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Как отмечается, противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.

Кроме того, в Донецкой области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

«Наемники продолжают коварно вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных Сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей», — говорится в сообщении пресс-штаба ООС.

Там отметили, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права.

«Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага», — добавили в штабе ООС.

Агентство Телевидения Новости